Arbeiten an der Leinefelder Schwellenbeize starten

Mit dem Abfräsen der Fahrbahn im Bereich der Schafsbrücke in Richtung Kreisverkehr in der Breitenhölzer Straße haben die Arbeiten zur Anbindung der Schwellenbeize an den Leinefelder Industriepark Ost begonnen. Durch die neue Straße soll der Verkehr durch die Innenstadt entlastet werden. Die Schwellenbeize ist bis zum 30. Juni 2023 komplett gesperrt. Die Zufahrt bis zum Sägewerk und zum „Leinotel“ aus Richtung Innenstadt ist gewährleistet.