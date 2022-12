Arbeitgeber im Eichsfeld haben digitale Möglichkeit

Die Agentur für Arbeit in Nordhausen ist auch für das Eichsfeld zuständig.

Eichsfeld. Agentur für Arbeit informiert zur so genannten BEA für Übermittlung wichtiger Bescheinigungen.

Ab Anfang 2023 müssen Bescheinigungen an die Arbeitsagentur durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Hilfe des elektronischen Verfahrens BEA übermittelt werden. Darauf weist Andrea Springer, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Nordthüringen, hin. Das Eichsfeld fällt in diesen Agenturbezirk.

Arbeitgeber haben mit dem Verfahren BEA – die Abkürzung steht für „Bescheinigungen elektronisch annehmen“ – die Möglichkeit, einige Bescheinigungen digital an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. Das gilt für die Arbeitsbescheinigung gemäß Paragraf 312 Sozialgesetzbuch III (Bescheinigung nach der Beendigung der Beschäftigung von Mitarbeitern), die Arbeitsbescheinigung für Zwecke des über- und zwischenstaatlichen Rechts (EU-Arbeitsbescheinigung) und die Nebeneinkommensbescheinigung. Für Arbeitsverhältnisse, also Versicherungspflichtverhältnisse und Nebenerwerbstätigkeiten, die bis zum 31. Dezember 2022 beendet wurden und werden, bleibt die Möglichkeit zur Abgabe in Papierform bestehen.

Informationen gibt es unter: www.arbeitsagentur.de oder per Tel.: 0800/ 4 555527.