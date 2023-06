Arbeitslosenquote liegt im Eichsfeld aktuell bei vier Prozent

Blick auf die Agentur für Arbeit in Nordhausen.

Eichsfeld. 2216 Frauen und Männer sind im Landkreis Eichsfeld derzeit arbeitslos. Arbeitgeber meldeten im Mai 60 neue Stellen.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Thüringen Nord, zu dem auch der Landkreis Eichsfeld gehört, reicht die Spanne der Arbeitslosenquoten im Mai von vier Prozent im Eichsfeld bis zu 8,4 Prozent im Kyffhäuserkreis. Das geht aus den aktuellen Arbeitsmarktzahlen hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Vor einem Jahr hatte die Quote im Landkreis Eichsfeld noch bei 3,3 Prozent gelegen.

Mit Blick auf den Mai dieses Jahres gab es 86 Personen weniger, die ohne Job waren. Insgesamt sind im Landkreis Eichsfeld aktuell 2216 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Laut Arbeitsagentur waren das 367 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. 409 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig fanden 480 Frauen und Männer eine Anstellung.

Seit dem Jahresbeginn habe es insgesamt 2510 Arbeitslosmeldungen im Landkreis Eichsfeld gegeben, das sei ein Plus von 304 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, machte die Agentur bekannt. Dem gegenüber stünden 2453 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen ist in der Region Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis um 55 auf 1066 gesunken. Arbeitgeber meldeten im Mai 60 neue Stellen, 60 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 495 Jobangebote ein.