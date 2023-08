Arbeitsreicher Wochenausklang für Polizei in Leinefelde

Leinefelde. Einen ereignisreichen Start ins Wochenende hatte die Polizei in Leinefelde. Die Beamten wurden zu mehreren Einsätzen gerufen.

Der Wochenausklang verlief für die Polizei im Eichsfeld alles andere als ereignislos. So hatten die Beamten allein in Leinefelde reichlich zu tun.

So schlugen nach ihren Informationen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Leinefelder Lutherstraße bei einem weißen VW Golf die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten eine im Innenraum vergessene Handtasche mit Kosmetikartikeln sowie eine Lautsprecher-Box im Wert von ungefähr 200 Euro. Dies teilt die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. Den Schaden am Fahrzeug beziffern die Beamten mit ebenfalls etwa 200 Euro. Die gestohlene Handtasche wurde später hinter einer Hecke im Garagenweg ausgeschüttet wieder aufgefunden. Die Anzeige wurde aufgenommen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, beschädigten unbekannte Täter an der Rückseite einer Zahnarztpraxis in der Triftstraße ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster und beschmierten die Hauswand zusätzlich noch mit einem Graffiti. Eine Anzeige wurde aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Der entstandene Sachschaden wurde in dieser Angelegenheit noch nicht beziffert.

Weiter ging es dann für die Polizei am Freitagmorgen. Um 8.20 Uhr kontrollierten Beamte der Eichsfelder Polizeiinspektion in der Birkunger Straße die 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Bei ihrem Fahrzeug war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Drogentest, illegales Schützenfest und Nazi-Schmierereien

Nur etwa 30 Minuten später geriet in der Leinefelder Gaußstraße ein 38-jähriger Fahrer eines schwarzen Pkw Kia Rio in eine Kontrolle. Ein Drogenvortest verlief nach Informationen der Polizei positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Ihr eigenes Schützenfest mit immensem Sachschaden veranstalteten unbekannte Täter zwischen Freitag, 11. August, und Montag, 14. August, in dem Garagenkomplex „Vorm Pfaffenstiege“. Als Ziel wählten sie nach Polizeiangaben die Tore der neu errichteten Garagen. Zehn davon wurden wiederholt mit einem Luftgewehr beschossen und dabei beschädigt.

Am Tatort wurden mehrere Geschosse aufgefunden und sichergestellt, teilt die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Tore sind zwar noch funktionstüchtig, aber an etlichen Stellen mit Dellen und Lackabplatzungen versehen. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Doch damit war der arbeitsreiche Wochenausklang für die Polizei noch nicht beendet. Das Leinefelder Ordnungsamt hatte den Beamten am Freitag um 10.15 Uhr gemeldet, dass unbekannte Schmierfinken einen Stromverteilerkasten in der Lisztstraße mit Hakenkreuzen und anderen Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen versehen hatten. Auch hier wurde nach Polizeiinformationen eine Anzeige aufgenommen und die Beseitigung veranlasst.