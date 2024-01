Heiligenstadt. In einer Tischlerei in Heiligenstadt bricht ein Feuer aus. Der Schaden geht in den fünfstelligen Bereich.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15 Uhr im Lagerraum einer Tischlerei am Kasseler Tor in Heiligenstadt zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei mit.