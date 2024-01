Eichsfeld. Seit Silvester fehlt von einer kleinen Dackeldame im Eichsfeld jede Spur. Die Besitzer bitten jetzt die Eichsfelder um Hilfe.

In Asbach-Sickenberg herrscht bei einer Familie seit mehr als einer Woche tiefe Traurigkeit. Seit dem Silvestertag fehlt von ihrer kleinen Zwergrauhaardackel-Dame „Brösel“ jede Spur. Brösel ist zwei Jahre alt. „Sie hat ein super liebes Wesen und liebt zu Hause ihre kleine Menschenfreundin Karla. Karla vermisst ihre Brösel auch sehr schmerzlich“, sagt Marie Kathrin Amann, eine Freundin der Familie, die nun helfen will, Brösel so schnell wie möglich zu finden. „Wir vermuten sogar, jemand hat sie an sich genommen, sie am Ende sogar gestohlen“, ist die Verzweiflung groß.