Duderstadt. In der vergangenen Woche wurden mehrfach Hakenkreuz-Schmierereien in der Innenstadt von Duderstadt festgestellt. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei der Überprüfung des Mannes, wurde ein Polizist verletzt.

Im Zusammenhang mit mehreren Hakenkreuz-Schmierereien in der Duderstädter Innenstadt hat sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ein erster Tatverdacht gegen einen mutmaßlich psychisch beeinträchtigten Mann aus dem Raum Duderstadt ergeben, teilt die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Als Polizisten am Sonntag den Mann im Raum Duderstadt aufsuchten, um ihn zu überprüfen, wurden sie von dem Duderstädter unvermittelt angegriffen und mit Gegenständen beworfen, heißt es weiter im Polizeibericht. Dabei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Der mutmaßlich psychisch Erkrankte wurde aufgrund seines Verhaltens ergriffen und auf richterliche Anordnung in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

In der Innenstadt von Duderstadt sind am vergangenen Wochenende erneut Schaufenster und Fassaden von öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Apotheken und Gaststätten mit Hakenkreuzen, Abkürzungen sowie teils wirren, zusammenhangslosen Sätzen beschmiert worden. Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 3. Januar, waren in der Innenstadt gleichgeartete Schmierereien an mehreren Objekten aufgetaucht. Der Polizei in Duderstadt sind bislang über 20 Tatorte bekannt.