Worbis. Böse Überraschung für einen Worbiser Autofahrer. Sein Fahrzeug wechselte illegal den Besitzer.

Ein Worbiser Autobesitzer erlebte am Montagmorgen eine böse Überraschung. Sein Fahrzeug wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen. Der VW Tiguan war in der Alten Chaussee abgestellt und hat einen Wert im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0005547).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.