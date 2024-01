Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Carnevalsverein feiert runden Geburtstag und lädt zur närrischen Saison. Karten sind bereits zu haben.

Auf 30 Jahre närrisches Treiben blickt in der Saison 2023/2024 der Heiligenstädter Carnevalsverein (HCV) zurück. Die Vorbereitungen für die kommenden Veranstaltungen in der Stadthalle laufen bereits auf Hochtouren, heißt es seitens der Jecken. „Der Bühnenaufbau hat nach Weihnachten begonnen, und es wird fleißig täglich von dem Team um Rainer Dahlke daran gearbeitet“, berichtet Vizepräsidentin Monika Ausmeier.

Aus Anlass des runden Jubiläums hat sich der Carnevalsverein das Motto „30 Jahre HCV – zurück in die 90er, Helau“ auf die Fahnen geschrieben und lädt zu insgesamt sechs Veranstaltungen ein. Los geht es am Samstag, 3. Februar, um 14 Uhr mit einer Nachmittagsveranstaltung zum Auftakt. Karten dafür gibt es für 13 Euro.

Weiter geht es am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr mit dem Kinderfasching. Der Eintritt beträgt fünf Euro für große und drei Euro für kleine Narren. Der Donnerstag, 8. Februar, steht ganz im Zeichen der holden Weiblichkeit, denn um 19.30 Uhr steht der Weiberfasching auf dem Plan. Karten dafür sind für 17 Euro zu haben.

Am darauf folgenden Samstag, 10. Februar, wird um 19.30 Uhr zur Prunksitzung geladen. Der Eintritt dafür kostet 15 Euro. Das große öffentliche Spektakel findet dann am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr mit dem großen Umzug statt. Den krönenden Abschluss für Groß und Klein bildet die Veranstaltung am Rosenmontag, 12. Februar, um 13 Uhr. Für Erwachsene kostet das Vergnügen elf Euro, für Kinder drei.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es in der Schwanenapotheke in der Wilhelmstraße und an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.