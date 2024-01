Leinefelde. Die Leinefelder Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH schafft neue Räume für das Repariercafé. In knapp sechs Wochen steht der Umzug in das neue Domizil an. Das Angebot soll zudem erweitert werden.

Das Repariercafé in Leinefelde erfreut sich großer Beliebtheit. Es geht auf eine Nachbarschaftsinitiative in der Südstadt zurück, die sich im September 2022 gebildet hatte. Inzwischen wird das Projekt durch 22 Freiwillige aus dem gesamten Eichsfeld unterstützt.