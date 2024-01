Göttingen. Die Kasseler Landstraße in Göttingen wird mehrere Stunden gesperrt. Die Auf- und Abfahrt zur A7 ist im Sperrzeitraum nicht möglich.

Die Kasseler Landstraße in Göttingen wird am Sonntag, 14. Januar, von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Auffahrt zur Autobahn 7, teilt die Stadt Göttingen am Mittwoch mit. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der dortigen Stromtrasse. Von der Sperrung betroffen ist ebenfalls die Autobahnausfahrt Anschlussstelle Göttingen in Richtung Hannover. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Weitere größer Baustellen und Straßensperrungen in Göttingen sind im digitalen Stadtplan einsehbar. Dieser ist unter www.stadtplan.goettingen.de im Internet zu finden.

red