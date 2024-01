Eichsfeld. Eichsfelder Freunde des „Neinhorns“ dürfen sich auf ein besonderes Bühnenstück freuen. Langeweile sollte dabei nicht aufkommen.

Das „Neinhorn“ des Autors Marc-Uwe Kling, der auch die „Känguru-Chroniken“ verfasste, ist bereits jetzt auf dem besten Weg, ein Kinderbuchklassiker zu werden. Die Geschichte des bockigen Einhorns und seiner Freunde Wasbär, Nahund und Königsdochter hat eine stetig wachsende Fangemeinde und begeistert kleine und große Leser deutschlandweit. Mittlerweile wurde das Werk auch für die Bühne adaptiert.

Inzwischen gibt es einen zweiten Teil des Buches, der ebenfalls bereits seinen Weg auf die Bühne gefunden hat. In diesem bekommt es der schlecht gelaunte Vierbeiner mit der Schlangeweile zu tun, die mit ihrer Zeit nichts anzufangen weiß, jeden Vorschlag ablehnt und die Nerven des Neinhorns und seiner Gefährten gehörig strapaziert.

Das Wolfhager Figurentheater widmet sich nach dem ersten Teil nun auch dieser Geschichte und präsentiert das Stück am Donnerstag, 18. Januar, um 16 Uhr im Eichsfelder Hof in Leinefelde und am Sonntag, 21. Januar, ebenfalls um 16 Uhr im Ballhaus in Duderstadt.

Karten sind für zehn Euro (Kinder) beziehungsweise elf Euro (Erwachsene) ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.

red