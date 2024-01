Leinefelde. Im Johanneshaus in Leinefelde wird eine Kleiderbörse rund um die Kommunion organisiert. Verkäufer von Kleidungsstücken können sich noch anmelden.

Zu einer Kommunionkleiderbörse wird für den Samstag, 27. Januar, im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr in Leinefelde eingeladen. Im Johanneshaus besteht an diesem Tag die Möglichkeit, Kleider zu kaufen. Eine Anmeldung für Verkäufer der Kleidung ist bis zum 23. Januar unter der E-Mail-Adresse kommunionkleiderboerse-leinefelde@freenet.de mit Angabe des Namens und der Adresse möglich.

Nach dem Eingang der Anmeldung werden alle wichtigen Unterlagen übermittelt. Die Annahme der Kleidung ist für Freitag, 26. Januar, von 15 bis 18 Uhr geplant. Die Rückgabe von nicht verkauften Kleidungsstücken beziehungsweise des Verkaufserlöses erfolgt am 27. Januar nach der Verkaufsveranstaltung von 15 bis 17 Uhr im Johanneshaus.