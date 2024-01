Göttingen. Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte in Göttingen ein 37-jähriger Mann. Er bedrohte mit einem Messer mehrere Menschen, unter anderem auch Kinder.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagnachmittag in Göttingen. Gegen 15.30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Sie beobachteten einen Mann auf einem Tankstellengelände mit einem Messer in der Hand. Er sei damit bedrohlich auf Passanten zugelaufen und habe dabei laut geschrien.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der zu diesem Zeitpunkt namentlich Unbekannte in einen Hochhauskomplex am Maschmühlenweg begeben. Seine Identität konnte im Zuge der ersten Ermittlungen schnell geklärt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Göttingen.

Die Polizisten konnten den 37-Jährigen am frühen Dienstagabend in seiner Wohnung in dem besagten Hochhauskomplex widerstandslos festnehmen. Der Göttinger wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Anhand weiterer, während es Polizeieinsatzes gewonnener Erkenntnisse und erster Zeugenaussagen wurde bekannt, dass der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann sowohl vor als auch in dem Hochhaus offensichtlich wahllos mit einem Messer bedrohlich auf weitere Personen zugelaufen war. Hierbei traf er nach bislang vorliegenden Informationen der Polizei auch auf eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen und beschädigte mit dem Messer die Oberbekleidung eines 12-jährigen Jungen. Das Kind blieb unverletzt.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon 0551/4912115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

red