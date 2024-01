Eichsfeld. In Leinefelde kann man nicht nur alte Geräte reparieren. Im Repariercafé können auch Bücher getauscht werden. Zudem wird eingeladen, in die Thematik Yoga und Ayurveda einzutauchen. Hier finden Sie kurz und knapp Nachrichten aus dem Eichsfeld und Göttingen.

Büchertauschregal im Repariercafé Leinefelde

Das Repariercafé Leinefelde öffnet am Mittwoch, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der Bachstraße 2 wieder seine Türen für Besucher. Im Dezember hatte das ehrenamtliche Team der Reparaturhelfer eine Pause gemacht. Jeder, der kaputte Alltagsgegenstände in den Bereichen Elektrowerkstatt, Nähwerkstatt oder Fahrradwerkstatt hat, kann diese gemeinsam mit den Reparaturhelfern untersuchen und reparieren. Wie gewohnt werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten und das Büchertauschregal kann genutzt werden. Fragen rund ums das Reparaturcafé beantwortet Markus Friedrich vom Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt. Zu erreichen ist Friedrich unter der E-Mail-Adresse stadtteilbuero@leinefelde.de und unter der Telefonnummer 0151/16569033. Zudem suche man noch weitere Reparaturhelfer. Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, kann sich ebenfalls bei Markus Friedrich melden.

Einstieg in Yoga und Ayurveda

Noch freie Plätze bietet die Kreisvolkshochschule in Heiligenstadt für einen Einstieg in die Thematik Yoga und Ayurveda. Der Kombikurs zum Kennenlernen ist für Samstag, 10. Februar, von 10.30 bis 13.45 Uhr geplant. Im Kurs wird die Ayurveda-Küche vorgestellt. Diese dient der Reinigung des Körpers und der Gewichtsreduktion. Das hilft dem Körper bei der Bekämpfung von Allergien, Arthrose und Hautkrankheiten, da das Immunsystem unterstützt und angeregt wird. Anschließend werden die Teilnehmer aktiv ins Yoga eingeführt. Yoga fördert, Körper und Geist in Einklang zu bringen und ausgeglichen, wach und beweglich zu bleiben. Interessenten werden gebeten, zwei Handtücher, eine Wolldecke und Socken mitzubringen. Anmeldung im Internet unter www.kvhs-eichsfeld.de oder per Telefon 03606/6504444.

Trauercafé startet im Frauenzentrum

Einen geliebten Menschen im Leben zu verlieren, bedeutet immer Schmerz und Trauer. Auch in diesem Jahr setzt das Frauenzentrum Leinefelde in Zusammenarbeit mit „hope“. dem Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum Eichsfeld, das Trauercafé in Leinefelde fort. Hier kommen Menschen in geschützter Atmosphäre zusammen, die eines verbindet: der Verlust und die Trauer eines geliebten Menschen. Trauernde haben die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, Gedanken zu teilen und sich gegenseitig Halt zu geben. Ausgebildete Trauerbegleiterinnen stehen den Trauenden zur Seite. Das diesjährige erste Trauercafé startet am Mittwoch, 24. Januar, um 15 Uhr im Frauenzentrum Leinefelde. Bitte telefonisch unter 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum anmelden.

Auf den Spuren des jüdischen Lebens

Die Geschichte jüdischen Lebens ist in Göttingen bis ins 13. Jahrhundert bezeugt. Daher lädt die Tourist-Information Göttingen am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr zur Stadtführung „Jüdisches Leben in Göttingen“ ein. Die Wohnplätze und Synagogen der mittelalterlichen „Schutzjuden“ sowie ihr besonderer Rechtsstatus werden bei dem Rundgang ebenso erörtert wie die Gründe für ihre Vertreibung und Wiederansiedlung. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für neun Euro pro Person online oder in der Tourist-Information erhältlich. Weitere Informationen und Kartenbuchung im Internet unter www.mein-goe.de.

