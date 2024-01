Effelder. Eine private Regenmessstelle erbrachte die Werte für das Jahr 2023 im Eichsfelder Höhendorf Effelder. Der Herbst war dabei besonders ergiebig.

Mit 1116 Litern Jahresniederschlag an insgesamt 203 Tagen mit Regen oder Schneefall war das Jahr 2023 eines der niederschlagsreichsten seit Aufzeichnung der Wetterdaten in dem Eichsfelder Höhenort. Nur die Jahre 1981 und 2002 waren nasser. Es lag somit 336 Liter über dem langjährigen Mittelwert, der für Effelder in der Periode von 1969 bis 2000 mit 780 Litern angegeben wird.