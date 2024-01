Weißenborn-Lüderode. Beim Weihnachtsmarkt in einem Eichsfelder Dorf geht es nicht nur um das Vergnügen, sondern auch um den guten Zweck. Ein Scheck kann dem Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben werden.

Freuen kann sich das Kinderhospiz Mitteldeutschland über eine Spende aus Weißenborn-Lüderode. Am dritten Adventssonntag fand dort der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die ortsansässigen Vereine verkauften Glühwein, Bratwurst, Langos, Crepes, Waffeln, Fischbrötchen und vieles mehr, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Den musikalischen Part übernahmen „Die goldenen Vier“, eine kleine Blaskapelle aus dem Dorf. Während die Erwachsenen sich von der Musik begeistern ließen, konnten die Kinder Zeit mit zwei Ponys verbringen. Am Ende des gelungenen Tages ging es um den guten Zweck: Aus den Einnahmen gehen 700 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Schwerstkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien sollen so unterstütz werden.