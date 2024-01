Struth. Eine Eichsfeldstadt wächst und feiert sich. Der Neuzugang hat derweil einiges zu bieten.

Ein ganz besonderer Tag ist es für die Landgemeinde Stadt Dingelstädt. Die zehnte Ortschaft wird feierlich begrüßt, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und so gibt es am Mittwochnachmittag in Struth mit der 40. nicht nur eine historische Stadtratssitzung, bei der drei neue Ratsmitglieder von den Freien Wählern schon einmal vereidigt werden, sondern auch einen Gottesdienst und einen Festakt mit rund 200 geladenen Gästen.