Leinefelde. Eine 42-Jährige ist bei einem Auffahrunfall in Leinefelde verletzt worden. Ebenso entstand an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen Sachschaden.

Eine Frau ist am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Opel auf der Heiligenstädter Straße in Leinefelde aus Richtung Heiligenstadt kommend. Als sie nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt halten musste, fuhr der von hinten herannahende Mercedes eines 42-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

