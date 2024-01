Göttingen. Für Samstag sind in Göttingen elf Demonstrationen angekündigt. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden.

In Göttingen sind für Samstag, 13. Januar, insgesamt elf Demonstrationen angezeigt worden. Die Versammlungen haben über den gesamten Tag hinweg Einschränkungen für den Straßenverkehr zur Folge, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für eine Versammlung unter dem Titel „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“ wurden 2.000 Teilnehmende angekündigt. Sie beginnt um 12.30 Uhr am Hiroshimaplatz. Nach einem Umzug entlang der Innenstadt endet die Versammlung laut Planung dort gegen 18.30 Uhr. Zusätzlich ist ab 19 Uhr ein Auto-Korso unter demselben Motto angezeigt. Im Zuge dessen ist von 19 bis 22 Uhr auch außerhalb der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ein breites gesellschaftliches Bündnis hat zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Insgesamt wurden zehn Versammlungen angezeigt. Eine größere stationäre Kundgebung erfolgt ab 10 Uhr auf dem Wall am Geismar-Tor. Die ersten Versammlungen mit Fortbewegungsstrecken starten um 10.30 Uhr, heißt es.

Straßen und Parkplätze gesperrt

Aufgrund der Versammlungslage ist ab 7 Uhr die Kreuzung am Geismartor für den Straßenverkehr gesperrt, so die Stadtverwaltung. Die Geismar Landstraße, Reinhäuser Landstaße, Bürgerstraße und Kurze Geismar-Straße sind in diesem Bereich nicht mehr befahrbar. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Abend andauern. Die Parkhäuser Hospitalstraße und Kaufland sind nicht zu erreichen, herausfahren kann man jedoch über die Hospitalstraße beziehungsweise die Nikolaistraße.

Zusätzlich muss ab 7 Uhr die Berliner Straße in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Hier wird eine weiträumige Umleitung für alle Verkehrsteilnehmenden eingerichtet. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern. Im gesamten Innenstadtbereich ist neben den stationären Sperrungen mit vorübergehenden Verkehrsbehinderungen durch diverse Versammlungsumzüge zu rechnen.

Im Zuge der Versammlungen sind ab 8 Uhr zudem die Parkplätze Am Geismartor, Albaniplatz, am Bahnhofsplatz und am Jugendzentrum Innenstadt bis in den Abend hinein komplett gesperrt. Während des gesamten Tages sind auch erhebliche Veränderungen im Busverkehr zu erwarten. Aktuelle Informationen geben die Göttinger Verkehrsbetriebe im Internet unter www.goevb.de. Der Bahnhof ist normal geöffnet und aus allen Richtungen für Reisende zu erreichen. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt statt.

Die Stadt Göttingen und die Polizei appellieren dringend an alle Beteiligten der Demos und Verkehrsteilnehmer, Rettungswege freizuhalten.

