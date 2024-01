Eichsfeld. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken stattet Etzelsbach und Heiligenstadt einen Besuch ab. Zudem gibt es mit ihm eine Diskussionsveranstaltung.

Der 103. Deutsche Katholikentag, der vom 29. Mai bis 2. Juni in Erfurt stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Zur Einstimmung auf das Großereignis wird der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Marc Frings, nächste Woche das Eichsfeld besuchen.

Am Mittwoch, 17. Januar, geht es gegen 11.30 Uhr nach Etzelsbach, wo Frings ein kurzes Gebet zum Gelingen des Katholikentags spricht. Um 12.30 Uhr gibt es eine heilige Messe in Steinbach, der sich ein Gespräch im Gemeindehaus anschließt. Erwartet werden Propst Marcellus Klaus, Pfarrer Andreas Kruse, Peter Anhalt, Vorsitzender des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde, und Dieter Althaus. Gegen 14.30 Uhr geht es nach Heiligenstadt zur Baustelle des Caritashospizes und zur Villa Lampe.

Um 20 Uhr steht eine Veranstaltung im Marcel-Callo-Haus unter dem Thema „Wie viel Veränderung können wir noch schultern? Ostdeutsche Transformationserfahrungen in Gesellschaft und Kirche“ auf dem Programm. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken diskutiert dann mit Hans-Gerd Adler, Mitinitiator der friedlichen Revolution im Eichsfeld, Clemens Kießling, Konzeptentwickler und Podcaster, Anja Siegesmund, Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, und Dr. Karin Wollschläger, Landeskorrespondentin bei der Katholischen Nachrichten-Agentur, über die Transformationserfahrung der Menschen in Ostdeutschland und deren Auswirkungen auf die anstehenden Veränderungen und Herausforderungen in Gesellschaft und Kirche.

Am Donnerstag, 18. Januar, besucht Frings von 10 bis 12 Uhr die Bergschule, es gibt ein Programm der Oberstufenschüler.

sma