Göttingen. In Göttingen gibt es gleich mehrere Demonstrationen. Das ist am Samstag dort zu erwarten:

Mit einem Großaufgebot von mehreren Hundert Einsatzkräften ist die Polizei am Samstag, 13. Januar, in Göttingen im Einsatz. Grund: eine Demonstration unter dem Motto „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“. Aus Protest gegen die Versammlung wurden bei der Stadt zudem mehrere Gegenkundgebungen angezeigt.

Für die Inspektion sei es einer der größten Einsätze der letzten Jahre, heißt es in der Mitteilung. Die Vorbereitungen liefen bereits seit Wochen. Mit vielfältigen Störaktionen und auch Blockaden entlang der Aufzugsroute der von anderen Gruppierungen als „Querdenker“-Demo eingestuften Aktion rechnet Gesamteinsatzleiter Rainer Nolte.

Während einer von einer Privatperson angezeigten Demonstration unter dem Motto „Herbsterwachen für Menschlichkeit“ war es am 16. September 2023 in der Stadt zu brennenden Barrikaden, Müllcontainern und auch Steinwürfen auf Einsatzkräfte gekommen. Ein Beamter wurde durch Rauchgas verletzt. Die Polizei leitete 14 Ermittlungsverfahren, darunter wegen Landfriedensbruchs, ein.

Mit Blick auf den Einsatz am Samstag zeigt sich Nolte zuversichtlich. Die Polizei habe das Demonstrationsgeschehen vom September umfassend nachbetrachtet und aufbereitet, mit dem Ergebnis, dass man sich für Samstag sowohl personell, technisch als auch taktisch anders aufgestellt habe und auf vergleichbare Szenarien gut vorbereitet sei. „Wir werden ein abgestuftes Konzept verfolgen und haben mit dem Einsatz von Konfliktmanagern, einsatzbegleitender und erklärender Kommunikation – auch über Lautsprecher – sehr gute Erfahrungen gesammelt“, so der Leiter der PI Göttingen. Konfliktträchtige Situationen zu deeskalieren, müsse immer die Maxime sein.

Brennende Barrikaden wie im September seien nicht zu tolerieren und stünden im Widerspruch zu Friedlichkeit und Gewaltfreiheit, die es zu achten gelte. „Nicht alle Aktionsformen des Gegenprotestes sind durch das Versammlungsrecht gedeckt“, so Nolte.

Das oberste Ziel bestehe darin, körperliche Übergriffe und Konfrontationen zu verhindern. Die unterschiedlichen Gruppierungen sollten zu hören und zu sehen sein, um im Sinne demokratischen Protests öffentliche Meinungsbildung betreiben zu können. Um etwaige größere Konflikte zu vermeiden, werde aber unter anderem durch den Einsatz von Absperrgittern oder Fahrzeugen sowie Einsatzkräften eine räumliche Trennung vorgenommen.

Einen Appell richtet Nolte an alle Demonstranten: „Nutzen Sie Ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit aktiv und gemäß den demokratischen Spielregeln! Distanzieren Sie sich von Gewalt und nehmen Sie, soweit möglich, Einfluss auf gewaltbereite Personen.“ Alle Versammlungsteilnehmer genössen unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Rahmen der geltenden Gesetze. Die Aufgabe der Polizei sei es, die Ausübung dieser Grundrechte zu gewährleisten und zu schützen. Dazu gehöre, die Versammlungsorte und -routen frühzeitig freizumachen und zu halten.

In der Stadt wird am Samstag mit erheblichen Behinderungen und Einschränkungen von morgens bis in die späten Abendstunden gerechnet. Verkehrsregelungskräfte sind im Einsatz.

sma