Birkungen. Auf einem Winterspaziergang kann man dieser Tage im Eichsfeld besondere Ansichten genießen. Das gefrorene Wasser ist dafür verantwortlich.

Der Rundweg um den Birkunger Stausee ist bei Spaziergängern beliebt. Auch in der kalten Jahreszeit hält er so manche Überraschung bereit, wie die Bilder von Bernd Preis aus Breitenholz zeigen. So haben sich an einer Feder Eiskristalle gebildet und lassen sie wie ein Kunstwerk auf der gefrorenen Wasserfläche erscheinen.