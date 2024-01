Heiligenstadt. Am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium widmet sich eine Arbeitsgemeinschaft dem Wetter in der Region. Dabei nehmen sie sämtliche Aspekte genau unter die Lupe.

Die Arbeitsgemeinschaft „Junge Wetterfrösche“ des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums hat sich die Beobachtung des Wetters in der Region auf die Fahnen geschrieben und widmet sich in ihrem Beitrag dem Herbst des vergangenen Jahres.

Wir wollen in unserer kommenden Auswertung den vergangenen Herbst 2023, der vorweg bemerkt mit 11,5 Grad Celsius (°C) nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war, noch einmal Revue passieren lassen.

Starten wir mit dem September: Dieser begann mit einem relativ starken Temperaturanstieg. Waren es am Anfang noch gut 13,6 °C im Durchschnitt, lagen die Tageswerte ab dem 5. September schon bei über 19 °C, mit dem Monatshöchstwert von 20,5 °C am 11. September.

Wenig Niederschläge im September, dafür viel Sonne

Nachfolgend kam es jedoch zu einem starken Einbruch auf den Tiefstwert dieses Monats von nur 11,9 °C schon am 14. September. Danach beruhigte sich die Lage wieder, und es ging mit Werten von teils über 18 °C weiter, die zwischenzeitlich immer einmal wieder von kälteren Tagen unterbrochen wurden. Richtung Ende September sanken dann die Temperaturen insgesamt leicht. Davon blieb das Monatsmittel mit 16,7 °C aber nahezu unbeeinflusst und liegt auch nur knapp unter dem DWD-Durchschnitt für Thüringen von 16,8 °C, jedoch mehr als 3 °C über dem Eichsfeldwert des letzten Jahres.

Das Eichsfeld wurde Ende November von einem frühzeitigen Wintereinbruch mit starken Schneefällen überrascht. © Archiv | Siegfried Arand

Mit den hohen Temperaturen kam auch der Sonnenschein, denn mit 266 Stunden übertrumpft Heiligenstadt, sowohl Thüringen (240 Stunden), als auch Deutschland (246 Stunden) und übererfüllt sein Soll. Nur der Niederschlag blieb dieses Mal aus, waren es 2022 noch rekordverdächtige 88,7 Liter pro Quadratmeter, kamen wir in diesem Jahr auf gerade einmal 16,3 Liter, wovon 8,4 Liter allein am 12. September fielen. Mit diesem Wert liegen wir außerdem noch weit unter dem auch schon zu trockenen Bundesdurchschnitt von nur 32 Litern.

Alles in allem war der September im Eichsfeld, wie in ganz Deutschland, von starken Hochdruckeinflüssen geprägt, was sich in den ungewöhnlich hohen Temperaturen, in dem vielen Sonnenschein und der langanhaltenden Trockenheit gezeigt hat. Landesweit erlebten wir nach Aussagen des Deutschen Wetterdienstes den wärmsten neunten Kalendermonat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Auf und ab bei den Temperaturen im Oktober

In den Oktober starteten wir mäßig mit kleineren Temperaturschwankungen, an die sich ab dem 6. Oktober ein fulminanter Temperaturanstieg anschloss auf den Monatshöchstwert von 18,5 °C am 11. Oktober. Unter dem Einfluss der Tiefdruckgebiete „Elke“ und „Freya“ kam es aber zum jähen Einbruch der Temperaturen, sodass schon am 17. Oktober der Tiefstwert von nur 4,7 °C folgte. Nachfolgend pendelten sich die Temperaturen mit geringfügigen Ausschlägen bei ungefähr 11 °C ein, wo am Ende auch die mittlere Temperatur der 31 Tage von 11,6 °C liegt.

Das Eichsfeld wurde Ende November von einem frühzeitigen Wintereinbruch mit starken Schneefällen überrascht. © Siegfried Arand | Siegfried Arand

Heiligenstadt liegt damit, wie schon im September, zwar 0,1 °C tiefer als das Thüringenmittel von 11,7 °C, kann aber seinen zweitwärmsten Oktober seit Aufzeichnungsbeginn im Eichsfeld verbuchen, nach dem Rekordmonat (12,4 °C) im Jahr 2022. War er im September noch weit unter dem Durchschnitt, übertraf der Niederschlag in unserem Messbereich diesen mit 78,9 Litern pro Quadratmetern sogar um knapp 25 Liter im Oktober.

Im Kontrast dazu kann er aber mit dem bundesweiten DWD-Wert von rund 100 Litern nicht mithalten. Mit etwa 102 Stunden setzt sich der Oktober-Sonnenschein knapp an die Spitze von Land- (95 Stunden) und Bundesdaten (100 Stunden). Zusammengefasst war der zweite Herbstmonat vor allem durch hohe Temperaturen, bei gleichzeitig zunehmenden Niederschlag ab dem zweiten Monatsdrittel gekennzeichnet.

Weiße Pracht kommt im November

Der November fing gleich am 1. mit der Höchsttemperatur von 11,1 °C an. Anschließend fielen die Werte langsam auf um die 8 °C bis zum 9. November. Danach folgt ein unbeständiges Auf und Ab: Erst geht es runter auf 4 °C, dann wieder hoch auf 9 °C, abgelöst von einem Einbruch auf unter 3 °C und anschließend wieder auf 8,7 °C, woran sich dann der erste Schnee mit einem Sturzflug der Temperatur auf erstmalig im Herbst unter 0 °C anschloss.

Auch in Heuthen lag die weiße Pracht bereits im November. © Archiv | Manuel Montag

Hoch „Bionda“ sorgte dann mit milderer Luft zwei Tage für eine kurze Beruhigung. Ab dem 25. November ging es für die Temperaturen, ausgelöst durch mehrere Tiefdruckgebiete, fast nur noch nach unten. Begann der Monat mit dem Höchstwert, so endet er am 30. November auch mit dem Tagestiefstwert von -2,2 °C. Die mittlere Temperatur bleibt mit 5 °C im Plus-Bereich und ist, wie auch zuvor in den anderen beiden Monaten, mit nur 0,1 °C Unterschied nahezu identisch mit dem DWD-Thüringenwert von 4,9 °C.

Der bereits im Oktober gestartete Niederschlagsanstieg setzte sich im November sogar noch stärker fort, wobei in den letzten zehn Tagen des Monats der Niederschlag zeitweise als Schnee fiel. Insgesamt beläuft sich die Gesamtmenge auf 91,4 Liter pro Quadratmeter, mit dem Höhepunkt am 14. November von 17,7 Litern und verdreifacht damit die Vorjahressumme von 32,7 Litern auf den Quadratmeter. Doch wie schon im Vormonat ist der Wert für die gesamte Bundesrepublik mit durchschnittlich 126 Litern noch einmal um knapp 35 Liter höher.

Der Sonnenschein macht zusätzlich mit lediglich 23,6 Stunden insgesamt das trüb-nasse Novemberwetter perfekt. Das Soll von 49 Stunden, sowie die Thüringen- (35 Stunden) und Deutschlanddaten (42 Stunden) werden dabei weit unterboten. Der November insgesamt wurde vor allem durch das am Ende vorherrschende vorwinterliche Wetter mit Schneefall und niedrigen Temperaturen, in Verbindung mit wenig Sonnenschein geprägt.

Alles in allem war der Herbst 2023 im Eichsfeld mit 391,4 Sonnenstunden – zum Vergleich waren es nach DWD-Angaben in Thüringen 375 Stunden – und 186,6 Millimetern Regen (Thüringen: 175 Liter pro Quadratmeter), relativ trüb und nass, vor allem im Vorjahresvergleich.

Im Verlauf der drei Monate lässt sich jedoch eine klare Teilung feststellen: War es in der ersten Hälfte, also September bis Mitte Oktober, sehr warm bei durchschnittlich etwa 16 bis 18 °C, ohne großen Niederschlag, so lag die zweite Hälfte nur noch bei anfangs um die 9 bis 11 °C und fiel zum Ende sogar unter die 0 °C, begleitet von einer größeren Menge Regen und Schnee.

Deutschlandweit bildete der Herbst 2023, wie eingangs erwähnt, den zweitwärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Dabei bestätigte sich unsere bereits am Sommerende aufgestellte Vermutung, dass 2023 wieder eines der heißesten Jahre werden sollte.

Die Autoren Nikolas Kruse und Manuel Montag sind Mitglieder der AG „Junge Wetterfrösche“ des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums.

