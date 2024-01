Heiligenstadt. In einer besonderen Aktion bekommen die Kinder des Heiligenstädter Heims St. Josef Weihnachtswünsche erfüllt. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Regelmäßig zum Jahresausklang grübeln viele Menschen darüber nach, welche Geschenke sie ihren Liebsten zu Weihnachten machen können. Doch auch diejenigen, die dieses Glück nicht haben, werden nicht vergessen. Im Heiligenstädter Hotel am Vitalpark hatte man sich eine besondere Aktion einfallen lassen.

„Die Weihnachtszeit steht ganz im Zeichen der Nächstenliebe. Aus diesem Grund hat sich das Hotel am Vitalpark zum Jahresausklang ein besonderes Vorhaben zu Herzen genommen – die Unterstützung des Kinder- und Jugendheimes ‚St. Josef‘ in Heilbad Heiligenstadt“, teilt das Haus dazu mit. Dazu organisierten die Mitarbeiter des Hotels nicht nur eine Wunschbaumaktion für die Kinder des Heims, sondern überreichten auch eine Geldspende an die Verantwortlichen der Einrichtung.

Anfang Dezember waren die Mitarbeiter sowie die Hotelgäste eingeladen, Gutes zu tun. Die knapp 30 Kinder des Kinder- und Jugendheimes hatten den Weihnachtsbaum in der Hotellobby mit ihren Herzenswünschen dekoriert. Die Wünsche reichten von Kuscheltieren über Bücher und Spiele bis hin zur Winterausstattung mit warmen Schals und Mützen. „Das Interesse zu helfen war so groß, dass die Zettel mit den Wünschen innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren“, heißt es aus dem Hotel. Kurz vor Weihnachten konnten die Kinder dann bei einem festlichen Nachmittag im Hotel die Geschenke entgegennehmen.

Im Rahmen der hauseigenen Silvestergala fand darüber hinaus eine zweite Aktion statt, die dem Kinder- und Jugendheim zugutekam. Während der Abendveranstaltung wurde ein Charity-Bingo ausgetragen. Durch den Verkauf der Bingokarten und das Aufstocken seitens des Hotels kamen insgesamt 1000 Euro zusammen.

Den Spendenscheck übergab Hoteldirektor Sven Penzel an die Kinder und den Geschäftsführer des Kinder- und Jugendheimes, Benno Pickel. Dieser bedankte sich herzlich für die Unterstützung und erklärte, dass ein Teil des Geldes für die Anschaffung eines „Kettcars“ verwendet werden solle.

Die Aktion für den wohltätigen Zweck soll keine einmalige bleiben. Weitere Projekte dieser Art sollen folgen. „Die Mitarbeiter des Hotels freuen sich über die große Anteilnahme an den beiden jüngsten Sozialprojekten, die es möglich machten, vielen Kindern eine Freude zu bereiten. Aus diesem Grund möchte sich das Haus auch in Zukunft für ähnliche Projekte in der Region stark machen“, teilt die Leitung des Hauses mit.

