Eichsfeld. Im Kulturhaus gastiert wieder die Show „Zauber der Travestie“. Zudem wird zu einer Genussreise eingeladen. Weitere Nachrichten gibt es hier kurz und knapp.

Genussreise durch das Eichsfeld im Frauenzentrum

Einzigartig ist die Landschaft im Eichsfeld, sagenumwoben die Burgen und 1000-jährig die Geschichte der Städte. Ursprünglich und traditionell werden auf Genussreisen Verkostungen von regionalen Spezialitäten angeboten. Zur Genussreise im Leinefelder Frauenzentrum stellt der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld die Hintergründe zu den verschiedenen Eichsfelder Köstlichkeiten und die regionalen Produzenten vor. Zu der Veranstaltung wird am Freitag, 26. Januar, 14 Uhr, in das Frauenzentrum in der Leinefelder Jahnstraße 12 eingeladen. Für die Verköstigung wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person erhoben. Um eine Anmeldung unter Telefon: 03605/518788 wird gebeten.

Travestieshow gastiert im Kulturhaus Heiligenstadt

Die Show „Zauber der Travestie – das Original“ gastiert am Freitag, 8. März, im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Die schräg-schrille Revue mit namhaften Künstlern aus bekannten Kabaretts Deutschlands lässt laut Ankündigung die Gäste in die Welt der Travestie eintauchen und verzaubere die Sinne. Geboten werden Show Acts, Livegesang und reinster Augenschmaus. Einlass am Abend wird um 19 Uhr sein. Die Künstler betreten ab 19.30 Uhr die Bühne. Karten gibt es an der Kasse des Kulturhauses oder auch online unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.

Europas letzte Pfannensaline entdecken

Einen Blick hinter die Kulissen in der Saline Luisenhall, die letzte noch in Betrieb befindliche Pfannensaline Europas, bietet die Führung „Sole, Salz und Siedepfannen – Ein Rundgang durch die Saline Luisenhall”, zu der die Tourist-Information Göttingen am Freitag, 19. Januar, 14 Uhr, einlädt. Die Saline Luisenhall ist die einzige in Europa, die noch in alter Technik Salz aus natürlicher Sole für verschiedene Verwendungszwecke produziert. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet direkt vor der Saline im Greitweg 48. Karten gibt es online unter www.mein-goe.de.

Städtisches Museum schließt früher

Das Städtische Museum Göttingen schließt am Dienstag, 23. Januar, bereits früher. Grund ist eine interne Veranstaltung, heißt es aus dem Rathaus. Die Dauerausstellung „Stadt. Macht. Glaube. Göttingen im 16. Jahrhundert“ kann an diesem Tag von 10 bis 13 Uhr besucht werden. Ab Mittwoch, 24. Januar, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Weitere Informationen online unter www.museum.goettingen.de.

