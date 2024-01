Göttingen. Rund 3000 Menschen gingen am Samstag in Göttingen auf die Straße. 2500 davon bei den Demonstrationen des „Göttinger Bündnisses gegen Rechts“. Die Polizei zieht jetzt eine erste Zwischenbilanz zu den Geschehnissen.

Eine Gesamtbilanz des Polizeieinsatzes vom vergangenen Samstag, an dem in der Universitätsstadt rund 3000 Menschen auf die Straße gingen und demonstrierten, liegt noch nicht vor. Erste Fakten und Geschehnisse nennt die Göttinger Polizei in einem Bericht.

So kam es während der Demonstration unter dem Motto „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“ mit den insgesamt zehn angezeigten Gegenkundgebungen am Samstag zu Straßenblockaden und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Aufzugstrecke der von mehreren Gruppierungen als „Querdenker“-Versammlung eingestuften Demonstration wurde immer wieder blockiert. Die Einsatzkräfte mussten zum Teil unmittelbaren Zwang in Form von Wegschieben sowie ganz vereinzelt Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um die Aufzugstrecke zu beräumen.

Ein Plakat ist vor einer Versammlung unter dem Titel „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“ zu sehen. Zeitgleich finden mehrere Demonstrationen des „Göttinger Bündnisses gegen Rechts“ gegen Querdenker und extreme Rechte am Samstag statt. © DPA Images | Swen Pförtner

Teilnehmer der Gegendemonstrationen zogen an mehreren Stellen Müllcontainer auf die Straße und setzten diese in Brand. Die Göttinger Berufsfeuerwehr musste die Feuer löschen. Zur Höhe der Sachschäden liegen keine Informationen vor. Die Polizei nahm mehrere Personen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte vorläufig fest.

Mehrfach wurden am Samstag von Teilnehmern bei einer Demonstration des „Göttinger Bündnisses gegen Rechts“ Müllcontainer in Brand gesetzt. © DPA Images | Swen Pförtner

An der „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“-Kundgebung vor dem Neuen Rathaus mit anschließender Demonstration beteiligten sich nach Schätzung der Polizei etwa 450 Personen. Dem gegenüber nahmen an den Gegendemonstrationen rund 2500 Menschen teil. Ein ursprünglich noch für 19 Uhr geplanter Autokorso wurde abgesagt.

Laut Polizei nehmen an den Demonstrationen gegen Querdenker und extreme Rechte 2500 Menschen teil. © DPA Images | Swen Pförtner

Bereits am Freitag kam es in Zusammenhang mit den Demonstrationen am Samstag zu einer Spontanversammlung. Bei dieser flogen Flaschen und Steine auf einen Streifenwagen der Polizei. Es entstand ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Versammelt hatten sich rund 40 gekleidete Personen, die mutmaßlich aus dem linken Spektrum stammen.

