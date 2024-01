Leinefelde. Die eingerichtete Umleitung zum Einzelhandel in der Leinefelder Südstadt wird gesperrt. So können sie die Geschäfte in der Beethovenstraße erreichen:

Wegen anstehender Erschließungsmaßnahmen im Rahmen des Landesgartenschauprojektes wird die Behelfszufahrt über den ehemaligen Garagenkomplex in der Leinefelder Südstadt ab Montag, 15. Januar, für den Verkehr voll gesperrt.

Das Einzelhandelsgebiet in der Beethovenstraße 9-13 ist dann über die temporäre Zufahrt aus Richtung Kellerstraße und Landesstraße L 1032 erreichbar. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Die Stadtverwaltung und das Team der Landesgartenschau bitten um Verständnis.

Mehr zum Thema

red