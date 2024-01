Worbis. Ein Radfahrer war am frühen Sonntagmorgen auf dem Radweg zwischen Worbis und Wintzingerode unterwegs. Aufgrund seiner Fahrweise fiel er Polizisten auf und das hat Folgen.

Polizisten fiel am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der auf dem Radweg zwischen Worbis und Wintzingerode in Schlangenlinien unterwegs war. Der daraufhin bei dem 41-Jährigen durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille, teilt die Polizei am Sonntagmittag mit. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

red