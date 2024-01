Dingelstädt. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Dingelstädt tagen am Dienstag, 16. Januar, um 18 Uhr. Bürger können am Ende der Sitzung Fargen an das Gremium stellen.

Zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Landgemeinde Stadt Dingelstädt wird am Dienstag, 16. Januar, 18 Uhr, in den Saal des Bürgerhauses eingeladen. Die Ausschussmitglieder befassen sich mit den Satzungen der städtischen Kindergärten. Zudem ist der Haushalt für 2024 ein Thema. Und die Aufnahme eines Darlehns für die geplante Sanierung des Hallenbades wird besprochen. Am Ende der Sitzung ist eine Bürgerfragestunde geplant.

red