Eichsfeld. Die Verbrauchermesse für Landwirtschaft und Ernährung in Berlin beginnt am Freitag, 19. Januar. Mit dabei sind auch Eichsfelder Firmen und Institutionen.

Die 88. Grüne Woche beginnt am Freitag, 19. Januar, in Berlin. Bis zum 28. Januar werden etwa 300.000 Besucher und Besucherinnen bei der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau erwartet.

„Mit 51 Ausstellern aus Thüringen ist die Resonanz auf die Grüne Woche 2024 in Berlin hervorragend und der Thüringenstand ausgebucht. Wir werden unseren Freistaat bei der weltweit größten Verbrauchermesse für Landwirtschaft und Ernährung als vielfältiges Genuss- und Erlebnisland bestens präsentieren können“, sagt Thüringens Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld Touristik sowie die Erzeugerbörse Eichsfeld präsentieren den Landkreis am Stand des Freistaates. Ebenso werden die Brauerei Neunspringe Worbis und Number Nine Spirituosen-Manufaktur in Berlin dabei sein.

