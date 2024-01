Fürstenhagen. Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal bietet wieder eine Ausbildung an. Vorab gibt es eine Infoveranstaltung.

Ein neuer Ausbildungskurs für zertifizierte Natur- und Landschaftsführer startet am Samstag, 17. Februar, im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.

Lehrgangsorte sind die Naturparkverwaltung in Fürstenhagen und die Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ in Lauterbach. Der Unterricht umfasst 74 Zeitstunden und findet ausschließlich an Wochenenden statt, so Naturparksprecher Uwe Müller. Letzter Unterrichtstag sei der 4. Mai, für den Monat seien auch die theoretischen und praktischen Prüfungen geplant.

Das mit dem Kurs erworbene Zertifikat wird nach einem bundesweit einheitlichen Rahmenlehrplan vergeben. Die Unterrichtsinhalte beziehen sich auf die Region des Naturparks.

Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer verstehen sich laut Müller als Botschafter ihrer Region. Sie vermittelten Naturerlebnisse, bezögen aber auch Heimatgeschichte und Regionalkultur in ihre Führungen ein. „Mit ihrer Tätigkeit unterstützen und werben sie für die Entwicklungsziele des Naturparks, für die Natur und Kultur ihrer Heimat und die Eigenart und Schönheit von Landschaften.“

Der Ausbildungslehrgang wird vom Heimatbund Thüringen e.V. angeboten und in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung durchgeführt.

Wer sich für ihn interessiert, kann im Vorfeld eine Informationsveranstaltung besuchen. Diese findet am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Naturparkverwaltung in Fürstenhagen statt. Es wird empfohlen, allerdings schon davor Kontakt mit den Veranstaltern aufzunehmen und sich registrieren zu lassen.

Für Fragen steht Uwe Müller zur Verfügung: Tel. 0361/57391 5004, E-Mails an uwe.mueller@nnl.thueringen.de.

red