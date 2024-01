Dingelstädt. Der Seniorenbeirat einer Eichsfelder Stadt hat auch im neuen Jahr einiges vor. Er startet gleich im Januar mit Angeboten.

Mit verschiedensten Veranstaltungen wartet auch in diesem Jahr wieder der Seniorenbeirat der Stadt Dingelstädt auf. Und so wird am Mittwoch, 17. Januar, gleich zu einer zum Thema Betreuungsverfügung eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet im Bürgerhaus, Bei der Kirche 6 , statt. Referent an diesem Nachmittag ist Harald Sterner von der Caritas Eichsfeld.

Am Tag danach geht es gleich weiter. Am Donnerstag, 18. Januar, wird das „Medienkaffee“ seine Türen öffnen. Treffpunkt für Interessierte ist wiederum im Bürgerhaus. Los geht es dort um 15 Uhr. Dann sind die Senioren zu Gesprächen, Kaffee und Kuchen sowie Gesellschaftsspielen herzlich willkommen. Auch Fragen zum Smartphone, zum Tablet und Laptop können in der Runde geklärt werden.

Am Mittwoch, 7. Februar, wird Harald Sterner erneut Gast sein. In einem Vortrag beleuchtet der Caritas-Mitarbeiter dann die Patientenverfügung. Die Veranstaltung im Dingelstädter Bürgerhaus startet um 16 Uhr. Der Vorstand des Seniorenbeirates freut auf viele interessierte Zuhörer aus der Landgemeinde Stadt Dingelstädt.

