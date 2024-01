Worbis. Der WCC musste eine große Hürde nehmen. Nun gibt es sechs Veranstaltungen inklusive einer Premiere.

Der Worbiser Carneval Club (WCC) feiert die 68. Karnevalssaison, und zwar wieder im Glashaus. Das teilt Vorstandsmitglied Torsten Kay Schuchardt mit.

„Der Weg war wie jedes Jahr steinig, doch haben wir wieder das Ziel erreicht, einen Veranstaltungsort für unseren Krengeljägerkarneval zu finden“, so der WCC-Vorsitzende Jürgen Worm. Viele Jahre schon plagt die Karnevalisten die Frage: Wo können die Veranstaltungen stattfinden? Denn einen Gemeindesaal oder Ähnliches hat der Ortsteil nicht.

In den vergangenen Jahren wurde der Saal des „Haus des Handwerks“ genutzt. Doch bereits kurz nach der Karnevalseröffnung mit Rathaussturm am 11. 11. 2023 sei auf Anfrage des Vorstandes vom Betreiber des „HdH“ mitgeteilt worden, dass der Saal für WCC-Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehe, so Schuchardt.

Und was nun? „Die Stadtturnhalle eigentlich viel zu klein, die Ohmberghalle gehört dem Landkreis, ein Zelt im Winter, ausweichen auf einen anderen Saal als Veranstaltungsort in einen anderen Stadtteil von Leinefelde-Worbis – für viele Gäste, Besucher und Mitglieder des WCC undenkbar“, schildert Schuchardt die Überlegungen.

Auch die Kinder und Senioren kommen auf ihre Kosten

Und so kam wieder das Glashaus ins Spiel. „Das wäre ja die beste Option. Steffen Thunert, Objektbetreiber des Glashaus Centers Worbis, sagte auf telefonische Anfrage des Karnevalvereins kurzentschlossen seine Unterstützung zu. Doch da war ja noch die Nutzungsuntersagung für den Betrieb des Glashauses. Doch kurz vor Weihnachten kam dann die Überraschung. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte in einer Eilentscheidung die Nutzungsuntersagung für das Objekt aufgehoben“, so Schuchardt.

Der WCC atmete auf. Zwar gleiche die „Arena“ nicht mehr dem bekannten Saal des alten Kulturhauses, aber das sei kein Problem. „Es wird halt etwas anders und vielleicht sogar besser werden“, meint Schuchardt.

Sechs öffentliche Veranstaltungen gibt es. Neu ist der Jugendkarneval, den vier DJs gestalten. Die erste Elferratssitzung findet am 3. Februar, 19.30 Uhr, der Familien- und Seniorenkarneval am 4. Februar, 14.30 Uhr, statt. Der Jugendkarneval steigt am 9. Februar, 19.30 Uhr, die zweite Elferratssitzung am 10. Februar, 19.30 Uhr, der Kinderkarneval am 12. Februar, 14.30 Uhr, und der Kostümball am 12. Februar, 20 Uhr.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei Schreibwaren Schaefer, Lange Straße 27, erhältlich.

red