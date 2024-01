Eichsfeld. Gesperrte Kreisverkehre, Autobahnauffahrten und Autokorso allerorten. Behinderungen und kleine Staus im Eichsfeld.

Nicht nur Schnee und Glätte sorgten am Montag im Eichsfeld für Verkehrsbehinderungen, sondern auch Demonstranten, die mit ihren Traktoren, Lastwagen und Transportern Kreisel in Heiligenstadt, Ortseingänge in Leinefelde und die Autobahnauffahrten der A38 im Landkreis blockierten. Mitunter ging es nur langsam voran. Doch das war gewollt. Aufmerksam gemacht werden sollte auf das politische Dilemma und die Situation, in der sich viele Unternehmen der Region nach Mauterhöhung und Kostensteigerungen befinden.