Uder. In Uder findet der traditionelle Neujahrsempfang statt. Er steht im Zeichen des Abschieds, aber auch des Aufbruchs.

Zum letzten Mal lud Gerhard Martin (CDU) am Sonntag in seinem Amt als Uders Bürgermeister zum Neujahrsempfang in den Gemeindesaal der Riedelsburg. Etwa 70 Bürger und Unternehmer waren der Einladung gefolgt, darunter auch Vertreter aus der lokalen Politik.