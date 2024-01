Heiligenstadt. Im Eichsfelder Kulturhaus soll es demnächst heiß und frivol zugehen. „The Firebirds Burlesque Show“ hat sich in Heiligenstadt angemeldet. Hier gibt es die Tickets:

Deutschlands erfolgreichste Burlesque-Revue „The Firebirds Burlesque Show“ gastiert am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. „Der exklusive Burlesque-Star Baby Daisy aus Großbritannien und die italienische Stil-Ikone Rita Lynch verzaubern nicht nur mit ihrer Performance, sondern wickeln das Publikum auch gesanglich um den Finger“, heißt es in einer Mitteilung des Eichsfelder Kulturhauses. Und weiter: „Wir freuen uns auf die heiße und energiegeladene Show von ,Kalinka Kalaschnikow‘ aus Österreich.“