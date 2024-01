Heiligenstadt. Bei einem Unfall in Heiligenstadt wurde ein 48-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Ursache.

Am Montag wurde in Heiligenstadt ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, streifte der 48-Jährige streifte am Bahnhofsplatzes mit seinem Auto zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Anschließend kollidierte er mit der Außenwand des Bahnhofsgebäudes

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führten gesundheitliche Probleme des Fahrers zu dem Unfall. Der 48-Jährige kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen würden derzeit noch andauern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red