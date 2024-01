Dingelstädt. In einer Stadt im Eichsfeld öffnen Kriminelle gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten Diebe nach Polizeiangaben in der Nacht zu Dienstag, gegen 4.15 Uhr, in Dingelstädt. Der oder die Täter öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der sich im Felsberger Weg befindet, um an die Beute zu gelangen, heißt es weiter. Anschließend ergriffen sie die Flucht.