Witzenhausen. In Witzenhausen wird ein Ehepaar Opfer eines Betruges. Der Schaden geht in die Tausende.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt ein älteres Ehepaar aus Witzenhausen mehrere betrügerische Anrufe, die dazu führten, dass insgesamt fast 13.000 Euro an die Betrüger überwiesen wurden. Der erste Anruf erfolgte Anfang Dezember 2023, in dem mitgeteilt wurde, dass man 34.000 Euro gewonnen habe, worauf die Bankdaten am Telefon übermittelt wurden, teilt die Polizei mit.

In der Folge erfolgten weitere Anrufe, etwa von einem angeblichen Polizeioberkommissar der Kripo Bremen, der erklärte, dass das Konto gesperrt worden sei. Für die Freischaltung müssten 3200 Euro bezahlt werden, die daraufhin per Einschreiben bezahlt wurden. Bis zum 15. Januar erfolgten weitere Anrufe durch den falschen Beamten sowie eine fingierte Rechtsanwaltskanzlei aus Bremen. Als dann der letzte „Bargeldbrief“ als unzustellbar zurückkam, wurde der Betrug erkannt, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red