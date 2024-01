Eichsfeld. Landwirte aus dem Eichsfeld fahren mit Kollegen aus dem Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis nach Berlin. Am Ende überwiegt wieder einmal, wie so oft in diesen Tagen, die Enttäuschung über die Angebote der Bundespolitik.

Während sich am Montagfrüh an drei Standorten der Mittelstand und Bauern im Landkreis versammelten, um erneut zu protestieren, sind einige Mitglieder des Eichsfelder Bauernverbandes bereits unterwegs Richtung Berlin. Sie wollen an der großen Portestkundgebung teilnehmen, zu denen der Deutsche Bauernverband eingeladen hatte.