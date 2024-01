Eichsfeld. Ein besonderes Schulprojekt, eine Sirenenprobe, Vorstellung einer neuen Schule und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Präsentation der neuen Schule

Unter dem Motto „Werde ein Teil von uns – wir stellen uns vor“ wird am Donnerstag, 18. Januar, um 16.30 Uhr in das Johanneshaus neben der Pfarrkirche St. Maria Magdalena nach Leinefelde (Heiligenstädter Straße) eingeladen. Am Modell des geplanten Schulgebäudes und im Gespräch mit Schulleiter Hans-Peter Kaes werden Regelschul- und Gymnasialzweig der neuen Schule „Sankt Elisabeth“ sowie die Entwicklungsstufen der kommenden Jahre vorgestellt, teilt Pfarrer Gregor Arndt mit. Mit dem Schuljahr 2027/28 beginnt der Schulbetrieb in Leinefelde, aber eine vorherige Einschulung in Heiligenstadt mit Übergang nach Leinefelde kann genauso besprochen werden wie Details des zukünftigen Schulalltags.

Sirenen werden getestet

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld testet am Samstag, 20. Januar, die Sirenen und Funkmeldeempfänger des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges sowie der Feuerwehren der Landgemeinden Am Ohmberg, Sonnenstein und der Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue. Die Probe findet zwischen 12 und 12.30 Uhr statt.

Blutspende-Aktion von Schülern

In der Regelschule „Konrad Hentrich“ in Leinefelde findet am Donnerstag, 18. Januar, von 16 bis 19.30 Uhr eine von Schülern organisierte Blutspende statt. Die Aktion wurde im Rahmen eines Schulprojekts auf die Beine gestellt. Jeder Spender ist willkommen, auf sie wartet ein reichhaltiges Buffet. Das große Ziel sind 100 Blutspenden, die Schüler hoffen auf rege Teilnahme.

Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Die Jugendfeuerwehr Bornhagen sammelt am Samstag, 20. Januar, ab 10 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume des Dorfes ein. Es wird gebeten, die Bäume gut sichtbar vor dem Haus zu platzieren. Über eine kleine Spende würde sich der Feuerwehr-Nachwuchs freuen.

Babys besser verstehen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet am Dienstag, 23. Januar, einen Workshop an, der werdenden Eltern oder Eltern mit Neugeborenen die Möglichkeit bietet, ihre Kinder besser zu verstehen. So nutzen Babys seit der Geburt spezifische Laute, um ihre Gefühle wie Hunger, Müdigkeit oder Unwohlsein auszudrücken. Die Teilnehmer lernen, diese Laute zu erkennen und zu verstehen. Der Kurs findet von 9.30 bis 12 Uhr statt, ist kostenfrei und wird von der AOK-Plus gefördert. Anmeldung bis zwei Tage vor Beginn unter https://zwergensprache.com/zwergensprache/moessner.php, per E-Mail an die Adresse barbara.moessner@babyzeichensprache.com oder unter der Telefonnummer 0151/21225037.

Stadt will Vereinsregister aktualisieren

Auf der Website der Stadt Heiligenstadt ist eine Vielzahl an Vereinen aus der Kernstadt und den Ortsteilen aufgelistet. „Im Laufe der Zeit ändern sich jedoch hin und wieder die Ansprechpartner, die Vorsitzenden und Kontaktdate“, weiß man bei der Stadtverwaltung. Um das Vereinsregister auf den neuesten Stand zu bringen, sind nun die Vereine gefragt. „Wir bitten darum, dass die Vereine ihren aktuellen Eintrag überprüfen und uns gegebenenfalls die Änderungswünsche mitteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Vor allem sollen sich die Vereine der am 1. Januar hinzugekommenen Ortsteile angesprochen fühlen, die noch nicht auf der Homepage hinterlegt sind. Die Vereine können sich unter dem Link www.heilbad-heiligenstadt.de/leben-wirtschaft/bildung-soziales/vereine direkt selbst eintragen. Der Stadt gehe es darum, die Vereine einladen zu können, wichtige Informationen zu verteilungen und auch Veranstaltungsplanungen direkt abzustimmen. Natürlich können auch die Bürger das Register einsehen, so Ansprechpartner finden oder nach erfolgreicher Suche einem Verein beitreten.

red