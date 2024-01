Heiligenstadt. Eine Welt ohne das Radio kann sich kaum ein Eichsfelder mehr vorstellen. In Heiligenstadt widmet man dem technischen Wunderwerk eine besondere Aktion.

Der Weltradiotag steht demnächst bevor. Im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt gibt es noch bis Ende Februar die Sonderausstellung „100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland“ zu sehen. Am Weltradiotag selbst ist etwas Besonderes geplant: Das Eichsfeldmuseum lädt ein, am Dienstag, 13. Februar, den Welttag des Radios in der Sonderausstellung zu feiern. Das Haus ist bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet.