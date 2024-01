Silkerode. Ein besonderes Projekt beschert Kindern „Ferien vom Krieg“. Eichsfelder machen sich dafür besonders stark.

Einen Altarraum mit Sängerinnen und Sängern zu füllen – das ist dem großen Abschluss-Chor der musikalischen Friedensandacht in St. Nicolai in Silkerode gelungen. „Und nicht nur dies ist bemerkenswert“, meint Regina Englert, beim Kirchenkreis Südharz für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „610 Euro fanden am Samstagabend ihren Weg in das Spendenkörbchen.“ Verwendet werden sie zugunsten des Projekts „Ferien vom Krieg“.