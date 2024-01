Bernterode/Wipper. Ein Dorf im Eichsfeld will ordentlich feiern. Einem Whisky-Fass kommt da eine besondere Bedeutung zu.

In Bernterode stehen alle Zeichen auf Jubiläum. Die 1195 Einwohner fiebern der 850-Jahrfeier entgegen. Da wundert es nicht, dass sich ein Festkomitee samt Organisationsgruppen und Vereinen an die Vorbereitungen gemacht hat, damit das Ganze ein Ereignis wird, an das sich nicht nur die Bernteröder noch lange erinnern sollen. Dass er sich da auf alle verlassen kann, weiß Bürgermeister Cornelius Fütterer (CDU). Gehen wird es um die Geschichte und Gegenwart, um Unterhaltsames und Festliches, um Hochprozentiges und Herausforderndes. „Die Mischung machts“, sind sich Julia Naumann und Erik Siegmund vom Festkomitee einig.