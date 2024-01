Eichsfeld. Auch für das Eichsfeld hat der Deutsche Wetterdienst erhebliche Schneefälle vorhergesagt. Die Taxi-Unternehmen der Region stellen sich der Herausforderung.

Die Eichsfelder Taxi-Unternehmen stehen in den ersten Wochen des neuen Jahres vor echten Herausforderungen. „Wir hatten schon einige schlaflose Nächte“, berichtet Carolin Fischer, Geschäftsinhaberin von „Taxi Fischer“ aus Leinefelde. Das Unternehmen fährt Dialyse-Patienten aus dem Eichsfeld in die Dialysezentren nach Heiligenstadt und Reifenstein. „Wegen der Streiks und der gesperrten Kreisel waren wir schon in Sorge, wie wir die Patienten da hinbringen.“