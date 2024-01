Eichsfeld. Die Eichsfelder sind zu verschiedenen Kursen und Beratungsveranstaltungen eingeladen. Bei einem Wettbewerb gibt es bis zu 500 Euro zu gewinnen. Die Leinefelder Karnevalisten haben ihren Kartenvorverkauf gestartet und vieles mehr.

Eichsfelder Gründungsideen sind gefragt

Der Gründungsideenwettbewerb vom BIC Nordthüringen ist gestartet. Bis zum 15. Juni können auch Eichsfelder ihre Ideen zur Gründung eines Unternehmens über ein Formular einreichen. Gesucht werden Gründungsideen jeglicher Art – seien es Ideen von Einzelpersonen oder Teams, bekannte Gründungsansätze oder völlig neue Modelle für Gründungen, Ideen für Gründungen im Neben- oder Vollerwerb. Als Unterstützung bei der Ideenentwicklung und Formulierung des Wettbewerbsbeitrages können nach Absprache und Anmeldung kostenfreie Beratungen und Workshops im BIC Nordthüringen beziehungsweise in der Hochschule Nordhausen in Anspruch genommen werden. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Gründungsideen vor einer neutralen Fachjury zu präsentieren. Die Preisverleihung für die drei besten Gründungsideen findet im Juli direkt im Anschluss an den Präsentationswettbewerb statt. Die Preisgelder betragen 500, 300 und 200 Euro für die ersten drei Plätze. Alle Gründer, die ihre Idee vor der Jury präsentieren, erhalten zusätzlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro. Alle Informationen zum Wettbewerb, zu Veranstaltungsterminen und Teilnahmeformularen sind aktuell auf der Internetseite der BIC Nordthüringen unter www.bic-nordthueringen.de zu finden. Fragen können aber auch telefonisch unter 03632/66 55 200 oder per E-Mail an skaufmann@bic-nordthueringen.de an das BIC Nordthüringen gerichtet werden.

Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt Frauen und Mädchen ab 10 Jahren am 27. Januar und 3. Februar von 9.30 bis 12.30 Uhr zu einem Selbstverteidigungskurs ein. In diesem Kurs können einfache, aber effektive Techniken zur Verteidigung und das Ausdrücken einer selbstsicheren Körpersprache erlernt, sowie Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gestärkt werden. 85 Prozent aller Übergriffe auf Frauen und Mädchen werden abgebrochen, wenn das Opfer massive Gegenwehr leistet. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Sportschuhe, Handtuch und Getränke. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro für Erwachsene und 36 Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist bis zwei Werktage vor Kursbeginn telefonisch unter 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de erforderlich.

Fünfte Jahreszeit im Saal Eichsfelder Hof

Die fünfte Jahreszeit startet in Leinefelde am Donnerstag, 8. Februar, mit dem Weiberfasching. Für das Spektakel mit „Brassvegas“ waren die Karten nach 20 Minuten ausverkauft. Der Leinefelder Carnevalverein lädt aber noch zu weiteren Veranstaltungen ein. Hierfür können noch Karten vorbestellt werden und am Dienstag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Leinefelder Schützenhaus abgeholt werden. So laden die Karnevalisten am Samstag, 9. Februar, ab 20.11 Uhr zum Showabend mit DJ ein. Einen Tag später beginnt um 14 Uhr der Kinderfasching und am Rosenmontag wird zum traditionellen Frühschoppen mit Musik eingeladen. Alle Veranstaltungen finden im Saal Eichsfelder Hof statt. Karten können unter www.leinefelder-carneval-verein.de erworben werden.

Gottesdienst mit Spendung der Krankensalbung

Anlässlich des Welttages der Kranken, der jährlich am 11. Februar begangen wird, bietet die katholische Kirchengemeinde St. Andreas in Teistungen wieder einen Gottesdienst mit Spendung der Krankensalbung an. Am Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr, feiert Pfarrer Tobias Reinhold diesen besonderen Gottesdienst in St. Andreas. Tobias Reinhold, der in den Jahren von 2012 bis 2019 als Rektor der Klinikseelsorge im Eichsfeld-Klinikum wirkte, weiß, dass dieses Sakrament auch heute oft noch von Gläubigen als „Letzte Ölung“ missverstanden wird. Dabei hat die Krankensalbung heilenden, stärkenden und aufrichtenden Charakter für Körper, Seele und Geist und kann zudem mehrfach im Leben empfangen werden.

Stärken und Schwächen der Demokratie

Das Jugend- und Bildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt vom 2. bis 4. Februar zu einem Bildungskurs ein. Bei diesem wird Funktionsweise des Bundestags und der Bundesregierung eine Rolle spielen. Leitend soll die Frage sein, wie die Demokratie in Deutschland organisiert ist und welche Stärken und Schwächen unser politisches System aufweist. Die Teilnahmekosten betragen 75 Euro und beinhalten die Übernachtung im Doppelzimmer sowie Vollverpflegung an allen Kurstagen. Die Anmeldung ist bis zum 31. Januar möglich und kann unter 03606/667409, per E-Mail kurse@mch-heiligenstadt.de oder im Internet unter www.mch-heiligenstadt.de erfolgen.

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche Betreuer

Der Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) lädt alle Interessierten, insbesondere ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, zum „Treffpunkt Betreuung“ am Montag, 22. Januar, um 17 Uhr in das Caritas-Begegnungszentrum „Vielfalt“ in der Schlachthofstraße 8a in Heiligenstadt ein. In gemütlicher Runde gibt es Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Klärung offener Fragen rund um das Thema rechtliche Betreuung. In Worbis wird dieses Angebot am Dienstag, 6. Februar, um 16.30 Uhr in der SkF- Geschäftsstelle, Elisabethstraße 6, wiederholt.

Seminar für Eichsfelder Existenzgründer

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) lädt vom 4. bis 7. März zu einem Existenzgründerseminar nach Nordhausen ein. Auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit können sich Interessenten zur Gründungsfinanzierung, zur Erstellung eines Unternehmenskonzeptes sowie zu betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen informieren. Zudem werden weitere wichtige Themen angesprochen, die Gründer beachten müssen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen und Anmeldungen im IHK-Regionalbüro Nordhausen unter Telefon 03631/90820.

