Kirchworbis. Die Gerstenbärter sorgen zum Karnevalsauftakt für vier Stunden Stimmung. Büttenredner nehmen aktuelle Themen spöttisch aufs Korn

Obwohl in den meisten Haushalten des Eichsfeldes noch der Weihnachtsbaum die gute Stube ziert und die Silvesterböller kaum verklungen sind, startete der Kirchworbiser Carneval Club jetzt in die fünfte Jahreszeit. Die Gerstenbärter, so ihr Spitzname, ließen es zum Auftakt der Session so richtig krachen.