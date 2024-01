Eichsfeld. Auf die Eichsfelder wartet am Wochenende viel Interessantes für Groß und Klein. Anregungen gibt es hier:

1. TM6, jetzt wieder mit Caro Stephan am Mikro, geben sich am Freitag um 20 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus bei „Rock im Foyer“ die Ehre. Die Gäste werden auf eine musikalische Zeitreise des Rock ’n’ Roll geschickt. So bringt die Band an diesem Abend Classic-Rock-Songs von Jethro Tull, Janis Joplin, Rolling Stones, Eric Claptons Cream, Canned Heat, Deep Purple, Pink Floyd und Songs von ihren Alben zu Gehör.