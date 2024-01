Leinefelde. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Leinefelder Feuerwehr alarmiert. Aus einem Triebwagen, der auf dem Leinefelder Bahnhof stand, trat Diesel aus.

Ölspuren und auslaufende Betriebsstoffe gehören seit Jahren zu den Standardaufgaben der Feuerwehren. „Wenn die Betriebsstoffe jedoch aus einem Eisenbahn-Triebwagen austreten, dann ist dies sowohl im Sachen Menge als auch Einsatzumfeld etwas Besonderes“, sagt Florian Hartung, Chef der Leinefelder Feuerwehr.

Aus einem Triebwagen trat Diesel aus. © Feuerwehr Leinefelde | Feuerwehr Leinefelde

Denn am Dienstagabend trat Diesel aus einem im Bahnhof Leinefelde abgestellten Triebwagen aus. Die Einsatzkräfte sind mit dem Gerätewagen-Gefahrgut auch für solche Einsätze gut ausgerüstet. Gegen 17 Uhr eilten die Leinefelder Kameraden an den Einsatzort. Zunächst wurde der Treibstoff aufgefangen und anschließend das Leck abgedichtet. Der Einsatz endete mit der Übergabe an den Notfallmanager der Bahn.

Zudem wurde auf der Leine am Mittwoch ein Ölfilm festgestellt. Über die Entwässerungsleitungen kommt das Niederschlagwasser vom Bahnhof in der Leine an. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um Öl, sondern um den ausgetretenen Diesel vom Vortag handelte. Mehrere Liter vom Kraftstoff waren in das Schotterbett gelaufen und von dort über Drainagerohre in die normale Regenwasserkanalisation und dann in die Leine. Mit im Einsatz eingebunden waren Umweltamt, Polizei und Abwasserzweckverband.

red